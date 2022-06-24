Daha güvenli ulaşım için yol çizgileri tamamlanıyor

Kütahya il merkezi genelinde üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fatih Mahallesinde yaya geçit ve yol çizgi çalışması başlattı.

Asfalt serim çalışmalarını hızla tamamlayan Kütahya Belediyesi, yapımı tamamlanan cadde ve sokaklarla birlikte yaya geçit ve yol çizgiler silinen, eksik olan mahallelerde de çalışma başlattı.

Ekipler son olarak yol güvenliği için büyük önem taşıyan yol çizgi çalışmasını Fatih Mahallesinde yürütüyor. Mahallenin birçok cadde ve sokağında devam eden çalışmanın tamamlanması sonrasında diğer mahallelerde de çalışmalar başlayacak. - KÜTAHYA