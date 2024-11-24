Darende-Gürün Yolu Kapandı

Yerel

(MALATYA)- Kayseri- Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis etkisini artırdı, Darende-Gürün yolu trafiğe kapandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Darende ile Gürün arasındaki yol, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmalara devam ettiği belirtilirken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Vali Yavuz sosyal medya hesabında Darende-Gürün arasındaki yolun trafiğe kapalı olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli Malatyalı kardeşlerim, Kayseri-Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis mevcut olup, karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."