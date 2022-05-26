Darısekisi Örnek Köy'de 2 Gün Boyunca Yörük Kültürü Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin yürüttüğü "Darısekisi Örnek Köy Projesi" kapsamında Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde bir Yörük Köyü kuruldu. Toros Üniversitesi'nin de iş birliğiyle Darısekisi Örnek Köy'de 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri", Yörük kültürü ve lezzetlerinin tanıtıldığı dolu dolu 2 güne ev sahipliği yaptı.

Mersin'in merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve Çamlıdere ile Dalakderesi'nden geçerek Gözne ve Ayvagediği Mahalleleri'ne uzanan yayla yolu üzerinde bulunan Darısekisi Mahallesi, örnek köye dönüştü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin yürüttüğü projeye kentteki birçok kurum katkı sundu. Toros Üniversitesi ise bu sene 3'üncüsünü gerçekleştirdiği Geleneksel Gastronomi Şenliği'ni Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin öncülüğünde Yörük temasıyla Örnek Köy Darısekisi'nde gerçekleştirdi.

BAŞKAN SEÇER: "MİLYONLARCA LİRA YATIRIMIN ÇOK DAHA ÖTESİNDE DEĞER ATFETTİĞİM BİR ÇALIŞMA"r çalışma"

Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri'nin açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz de katıldı. Başkan Seçer, "Darısekisi Örnek Köy, milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma. Burada bütün yapılanlar, topyekün bu çevrede bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak, tarımın farkındalığını yaratmak, gastronomiyi, turizmi geliştirmek için" dedi.

DARISEKİSİ ÖRNEK KÖY ZİYARETE AÇILDI

Darısekisi Örnek Köy Projesi'nin uygulandığı bölgede bir Köy Meydanı kuruldu. Meydanın yanındaki eski ilkokul binası Üretim Binası'na dönüştürülürken, bitişiğine Pişirim Alanı kuruldu. Alandaki eski lojman, içerisinde Yörük temalı figürlerin ve kütüphanenin de yer aldığı Eğitim Binası yapıldı. Üretici stantları, Yörük çadırı, seyir terası, içecek alanı, tıbbi aromatik bitki alanı ve nergis bahçesinin de yer aldığı Darısekisi Örnek Köy'deki Ortanca Sokak ziyaretçilerin beğenisini topladı. Afet mağduru ailelerin yaşadığı 13 evi onaran Büyükşehir Belediyesi, DYO Boya'nın katkılarıyla evlerin yer aldığı sokağı rengarenk bir hale getirdi.

DARISEKİSİ ÖRNEK KÖY, 2 GÜN SÜREN ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin ortak çalışmasıyla Darısekisi Örnek Köy'de 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri etkinliği civar köylerden yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı.

İlk gün Büyükşehir'in Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün Yörük Giysileri Defilesi'yle başlayan etkinlikler, Abdullah Toroslu ve Döndü Can'ın Mersin Efsane-Masal Anlatımı, Büyükşehir'in Halk Müziği Topluluğu'nun konseri, Hilmi Dulkadir ve Turan Ali Çağlar'ın Mersin Yörükleri Söyleşisi ve Grup Duvar'ın konseriyle devam etti. Üretici stantlarında ise civar mahallelerdeki üreticiler yöreye özgü ürünlerin satışını yaptı.

MERAL SEÇER: "KIRSALDA KALKINMANIN TEMELİNİN BURADAN BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de 2 gün boyunca etkinliklere katılarak workshoplarda şeflere sahnede eşlik edip plaket takdiminde bulundu. Meral Seçer, ilk gün Darısekisi Örnek Köy Projesi Söyleşisi'ne konuşmacı olarak da katılarak, projenin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Kooperatif olarak Darısekisi Örnek Köy'ün üretim ayağında çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Meral Seçer, "Amacımız yörenin gelişmesine katkı sunmak, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi. Burası, Mersin'de bir örnek köy rotasının başlangıcı olması noktasında çok önemli. Kırsalda kalkınmanın temelinin buradan başladığını düşünüyorum" dedi.

DENEYİMLİ ŞEFLER HAZIRLADI, YÖRÜK KADINLAR TAM NOT VERDİ

Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri'nin ikinci günü Toros Üniversitesi'nin Gastronomi ve Aşçılık bölümlerinin katkılarıyla lezzet şölenine dönüştü. Sac tavadan topalak çorbasına kadar Yörük kültürüne ait pek çok lezzetin workshoplarının yapıldığı etkinliklerde, Toros Üniversitesi ve Harran Üniversitesi'nden uzman isimlerle Yörük kültürüne ait lezzetler ve coğrafi işaret gibi konularda söyleşiler gerçekleştirildi. Deneyimli şeflerin yaptığı Yörük kültürüne ait lezzetleri Yörük kadınlar tadarak tam not verdi. Üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla Yörük yemekleri ana yemek yarışmalarının da yapıldığı etkinlikte ziyaretçilere kenger kahvesi, ayran aşı çorbası, firik pilavı, yayın ayran, irmik helvası ve sıkma gibi çeşitli lezzetler de ikram edildi.

GENÇ AŞÇILAR YÖRÜK YEMEKLERİ İLE YARIŞTI

Yörük yemekleri ana yemek yarışmasında lise ve üniversite öğrencilerinin performansları takdir topladı. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu Ergün ve Cuma birinci, Huri ve Meryem ile Zinnur ve Fevziye ikinci, Hilal ve Işıl da üçüncü oldu. Rojda ve Nazlı ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Katılımcılara katılım belgeleri verilirken, kazananlara ise ödülleri takdim edildi. Meral Seçer, önemli olanın dereceye girmek olmadığını belirterek, "Bu tür yarışmaların sizlerin çalışmalarınızı teşvik edici olacağını düşünüyorum" dedi ve birincilere madalyalarını taktı.

"TEMAMIZ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YÖRÜK YEMEKLERİ"

Toros Üniversitesi Aşçılık Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Uğurcan Metin, 3. Geleneksel Gastronomi Festivali'ni bu yıl Darısekisi Örnek Köy'de yaptıklarını belirterek, "Temamız unutulmaya yüz tutmuş Yörük yemekleri. Yörük yemeklerini ortaya çıkartmak için birçok etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi yemek yarışması. Diğeri Bozyazı kavutu yani coğrafi işaretli ürünler. Yörük çorbaları, börekleri ve otlarıyla; soğuk çorbalar, akdarılar, workshoplar ve uzmanlarla yapılan Yörük göçüyle ve beslenmesiyle ilgili söyleşilerle bugün güzel bir gastrofest yapıyoruz" diye konuştu.

"EKMEĞİMİZ, SIKMAMIZ, BÖREĞİMİZ HER ZAMAN ÇOK GÜZEL VE VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Darısekisi Örnek Köy'ün Pişirim Alanı'nda üretim yapan kadınlardan Fatma Yaz, "Yörük kültürünü böyle yaşatmak çok güzel bir şey. Ekmeğimiz, sıkmamız, böreğimiz her zaman çok güzel ve vazgeçilmezimizdir. Vahap Başkan ve Meral Hanım'ın sayesinde burayı açtık. Bize bir katkı oluyor. El birliğiyle çalışıyoruz. Hem çalışıyoruz hem buradan faydalanıyoruz hem de kültürümüzü yaşatıyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GELMEMİŞTİM, HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

Ziyaretçilerden Betül Sandaltepe ise Mezitli'den geldiğini belirterek, "Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Sosyal medyadan gördüm, gelip gördük. Her şey çok güzeldi. Börek yapanlar ilk defa geldiğimizi fark edip ilgilendiler. Diğer köylere gittiğimizde daha farklı ama buraya geldiğimizde o Örnek Köy kendini belli ediyor. Bence Mersin'e güzel bir katkısı olur. Çünkü artık insanlar hem doğaya hem böyle yöresel yemeklere yöneliyor" diye konuştu.