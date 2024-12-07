Defne'de Patlama Endişesi - Son Dakika
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Yerel

Defne'de Patlama Endişesi

Defne\'de Patlama Endişesi

Hatay Defne'de ruhsatsız taş ocağı için yapılan dinamit patlamaları, deprem mağdurlarını tedirgin etti.

07.12.2024 22:16
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Hatay'ın Defne ilçesinde taş ocağı kurulacak bölgede dinamitle gerçekleştirilen patlamalar vatandaşları tedirgin etti. Depremi yaşayan vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalarla panik yaşadıklarını söylediler.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlama gerçekleştirildi. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

"Gök gürültüsünde korkuyoruz zaten ama patlama normal değildi"

Dinamitle patlamadan çok korktuğunu ve endişelendiğini ifade eden Refik Yeşilova, "Depremden sonra korkumuz varken bir de bu patlamayla aşağıda olan evler ve bahçeler zarar gördü. Patlama çok şiddetliydi ve mahalle sakinlerine haber verilmemişti. Bu yüzden mahalle olarak endişeliyiz. Patlamaların olmasını istemiyoruz. Gök gürültüsünde korkuyoruz zaten patlama normal değildi. Mahallede bulunan 3 bin yıllık su kaynağımız patlamalar nedeniyle azaldı" dedi.

"Patlamayı deprem zannettik ve herkes dışarıya çıktı"

Dinamit patlamasını deprem zannederek kaçtığını ifade eden Mehmet Altınözü, "Öyle bir korku oldu ki mahalle sakinleri dışarı çıktı. Bu patlamalar haftada birkaç kez oluyor. Mahalle sakinleri olarak endişeliyiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Çevre, hatay, Yerel, Yaşam, Defne, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defne'de Patlama Endişesi - Son Dakika

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