DEKOYAP'tan büyük başarı - Son Dakika
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DEKOYAP'tan büyük başarı

10.06.2022 16:56
DEKOYAP'tan büyük başarı

Kayseri'de yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren DEKOYAP, yaptığı çalışmalarla aldığı Türkiye birinciliğinin yanında Ankara bölge ciro birincisi ve teknik ürünleri birincisi ödüllerini de almaya hak kazandı.

Kayseri'de yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren DEKOYAP, yaptığı çalışmalarla aldığı Türkiye birinciliğinin yanında Ankara bölge ciro birincisi ve teknik ürünleri birincisi ödüllerini de almaya hak kazandı.

Sektörün öncü firması ve Kayseri'nin büyük markalarından olan DEKOYAP, büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Kütahya Yapı Kimyasalları'nın büyük bölge bayiliğini yapan marka daha önce defalarca sahip olduğu Türkiye satış birinciliğine Ankara bölge Ciro birinciliği ve Teknik ürünler satış birinciliğini ekleyerek yineledi.

Bir otelde 600 ustayı buluşturarak yapılan ve 2 saat süren eğitim, pandeminin ardından coşkulu bir katılımla gerçekleşti. DEKOYAP Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yelkenoğlu, Oğuz Özmen, Onur Özmen, Mehmet Özmen, Rıfat Yelkeoğlu ve DEKOYAP çalışanları ödüllerini KYK fabrika sahibi Cemil Onur Sürmeli'den aldı. - KAYSERİ

DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı
DEKOYAP'tan büyük başarı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEKOYAP'tan büyük başarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DEKOYAP'tan büyük başarı - Son Dakika
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