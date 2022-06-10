DEKOYAP'tan büyük başarı

Kayseri'de yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren DEKOYAP, yaptığı çalışmalarla aldığı Türkiye birinciliğinin yanında Ankara bölge ciro birincisi ve teknik ürünleri birincisi ödüllerini de almaya hak kazandı.

Sektörün öncü firması ve Kayseri'nin büyük markalarından olan DEKOYAP, büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Kütahya Yapı Kimyasalları'nın büyük bölge bayiliğini yapan marka daha önce defalarca sahip olduğu Türkiye satış birinciliğine Ankara bölge Ciro birinciliği ve Teknik ürünler satış birinciliğini ekleyerek yineledi.

Bir otelde 600 ustayı buluşturarak yapılan ve 2 saat süren eğitim, pandeminin ardından coşkulu bir katılımla gerçekleşti. DEKOYAP Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yelkenoğlu, Oğuz Özmen, Onur Özmen, Mehmet Özmen, Rıfat Yelkeoğlu ve DEKOYAP çalışanları ödüllerini KYK fabrika sahibi Cemil Onur Sürmeli'den aldı. - KAYSERİ