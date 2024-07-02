Demre'de Deniz Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Demre'de Deniz Bayramı coşkusu

Demre\'de Deniz Bayramı coşkusu

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen Likya Deniz Bayramı Festivali'nde genç bir adam, yağlı direk yarışmasını kazanarak nişanlısına evlilik teklif etti. Festivalde yapılan konserler ve etkinliklerle vatandaşlar coşkuyla bayramı kutladı.

02.07.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
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Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ilginç anlara sahne oldu. Yaklaşık 8 metre 25 santim uzunluğundaki yağlı direkten Türk Bayrağı'nı almayı başaran genç adam, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklife 'evet' deyip yüzüğü parmağına takarken, yarışmayı kazanan damadın ödül için alacağı yarım altın ve 6 bin TL de yine gelin adayına takıldı.

Demre Belediyesi; ilçe merkezi, Çayağzı Yat Limanı ve Üçağız Mahallesi'nde 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Likya Deniz Bayramı Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Sevilen sanatçılar Ceylan Ertem ve Sefo'nun sahne aldığı konserler ile vatandaşlar festivalin tadını doyasıya yaşadı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran; "Demre Belediyesi olarak ilçemizi tüm dünyaya tanıtacak etkinliklerin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, sözümüzü tutuyoruz. Demre'de sanata, spora, festivallere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalin ilk gününde Demre Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan panel ve açılış programında Akdeniz Fokları ve Caretta Carettaları koruma projeleri ve Mavi Bayrak ödülünün önemi ve uygulanması, Demre'nin deniz ve turizmde geleceği konusunda alanında uzman isimlerce konuşmalar gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı Taş Cafe Beach'de Caretta Party Dj Performansı sonrası festivalin ilk günü sona erdi.

En çok izlenen yine yağlı direk yarışması oldu

Festivalin ikinci gününde ise, Demre'nin gözbebeği olan Üçağız Mahallesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında; tekne yarışları, çiftli kano yarışları, yüzme yarışları gibi kategorilerde yarışlar gerçekleşti. Etkinliklere Demre'den ve çevre ilçelerden yoğun katılım gerçekleşti. Bayramda en çok ilgi gören yarışlardan yağlı direk kategorisinde, adaylar yaklaşık 8 metre 25 santim uzunluğundaki gres yağına bulanmış ahşap direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı almak için kıyasıya yarıştı.

En şanslı gelin

Birkaç deneme sonrası ise bayrağı İbrahim Topcu (36), alıp büyük sevinç yaşadı. Türk Bayrağı ile birlikte sahneye koşan Topcu, nişanlısı Cemile Ekici'ye (30) evlilik teklifinde bulundu. Ekici teklife 'evet' deyip yüzüğü parmağına takarken, damadın bayrağı aldığı için alacağı yarım altın ödülü ile 6 bin TL para ödülü ise Başkan Fahri Duran ve belediye tarafından yine gelin adayına takdim edildi.

Aynı günün akşamı ünlü sanatçı Ceylan Ertem mahalle meydanında unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Ünlü sanatçı Sefo coşturdu

Festivalin son gün etkinlikleri kapsamında Demre Çayağzı Yat Limanı'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı. Kutlama etkinlikleri; su altı tabak bulma yarışması, yüzme yarışması, pancar tekne yarışması ve geleneksel yağlı direk yarışmaları olarak yapıldı. Yarışmalar sonrasında başarı sırasına göre yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Son günün akşamında, ünlü sanatçı Sefo Noel Baba Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı unutulmaz bir konser verdi. Sahne performansı ve güzel sesiyle beğeni alan Sefo Demrelilerin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demre'de Deniz Bayramı coşkusu - Son Dakika

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