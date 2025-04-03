Denetimli serbestlik yükümlülerinden 315 cami ve 157 mezarlıkta bakım ve temizlik

Adalet Bakanlığının denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, Ramazan Bayramı öncesinde 315 cami ile 157 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, denetimli serbestlik tedbiri altında olan yükümlülerin kamu yararına işlerde çalışmasını sağlıyor. Ülke genelindeki 149 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eliyle yürütülen uygulamalar kapsamında yükümlüler, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, il-ilçe müftülükleri, üniversiteler, il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri, kamu hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kamu yararına çalışarak infazlarını tamamlıyor. İl ve ilçelerde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, gelen talepler doğrultusunda yükümlülerin kamu yararına çalışacağı alanları belirliyor. Ramazan ayının başlangıcında gelen talepler doğrultusunda ibadethane temizliğinde görevlendirilen yükümlüler, Ramazan Bayramı öncesinde de şehitlik ve mezarlıklarda çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışması yaptı. Yükümlüler, ülke genelinde 315 cami ve 157 mezarlıkta çalışmaları tamamladı.

825 okulda binlerce sınıf eğitim-öğretime hazır hale getirildi

Yükümlüler, yarıyıl tatilinde ve idari izinlerde de on binlerce sınıfı eğitim-öğretim dönemine hazır hale getiriyor. 2024-2025 yılı eğitim-öğretim döneminde yükümlüler 825 eğitim kurumunda taşıma, çevre düzenlemesi, boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarım çalışması yaparak, binlerce sınıfı eğitime hazır hale getirdi.

Kurumların talepleri de karşılanıyor

Kamu yararına çalışmalarda kurumlardan alınan olumlu geri bildirim ve talepler doğrultusunda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, kütüphane ve arşiv çalışmaları, boya, tamirat, tadilat, temizlik vb. hizmetlerde toplu olarak çalıştırılmayı içeren uygulamalar ülke genelinde belirli bir program çerçevesinde yapılıyor. Bu çerçevede yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışarak cezalarını tamamlıyor. Uygulama ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinmesi hedefleniyor. - ANKARA