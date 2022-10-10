Deniz yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Deniz yeniden başkan seçildi

10.10.2022 09:56
Deniz yeniden başkan seçildi

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum şubesi olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum şubesi olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut 126 delegenin tüm oylarını alan mevcut başkan Ergun Deniz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yapılan genel kurul seçimine Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Genel Sekreter Dogan Alıç, Genel Başkan Yardımcısı Osman Çavuş, Erzurum Türk iş temsilcisi ve Demir Yol İş Sendikası Başkanı Yusuf Gökcan, Tez koop iş sendikası Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt, Haber İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, Çimse İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Abuzer Atik ve çok sayıda sendika temsilcileri katıldı

Yeniden başkanlığa seçilen Türkiye sağlık işçileri Erzurum şube başkanı Ergun Deniz yaptığı konuşmada, "Bizler yasaların ve kanunların çerçevesinde İşçinin menfaatleri doğrultusunda mücadele ediyoruz. Yapabilecelerimizi vaad edip, vaad ettiklerimizi de yapma anlayışındayız. Yaptığımız bu onurlu mücadele hepimizin, çocuklarımızın geleceği için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Benim ve Sendikamızın en büyük mücadelesi sizler işçi, emekçi kardeşlerimin sofralarındaki peynir ve zeytini artırmaktır. Burada bulunan herkes sendikal faaliyetlerin emektarı olmalıdır. Güçlü olabilmek için birlik olmamız şart.

Son günlerde malum sendikaların kendilerine üye olana 500 TL vaadleri sendikacılığa ve özgürlüğe yapılmış en büyük ihanettir. Emekçiye 500TL verip emekçinin masadaki haklarından taviz verip alın terini masada satacaksın. Ondan sonra aidat sendikacılığı yapacaksın Hadi oradan. Bizler güzel işler yapmaya devam edeceğiz, bizi izlemeye devam edin Hak verilmez alınır ilkesi ile mevcut haklarımızı geliştirmek ve yeni haklar kazanmak için mücadelemize eğilmeden, ezilmeden devam edeceğiz.Arkamızdan çeşitli oyunlar, çevirerek yanlış algılarla bizlerin direncini kırmaya çalışacaklar ama bizlere inanıp bizlerle bu yola baş koyan siz değerli arkadaşlarımızın desteği ile bu algıyı, kötü ve kokuşmuş oyunları el birliği ile yok edeceğiz." Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener" Bize inanıp yola çıkanları asla mahcup etmeyeceğiz" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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