Denizli'de 2 İlçeye Kar Tatili

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Denizli'nin 2 ilçesinde eğitime 1 günlük kar tatili

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

Denizli'de soğuk havaların ardından yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Çal, Çivril, Acıpayam, Buldan, Tavas, Çameli, Pamukklale ve Merkezefendi İlçelerinde kar yağışı görüldü. Yoğun kar yağışı olan Çal ve Çivril ilçesinde taşımalı eğitime 1 günlük ara verildi.

Çal ve Çivril Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklama, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışının ulaşımda olumsuzluklara neden olabileceği değerlendirildiğinden önleyici tedbir olarak, 26 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.