Denizli'de Ceset Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Ceset Asansör Boşluğunda Bulundu

Denizli'de yaşadıkları apartmanda kötü koku duyan bina sakinleri, 3 gündür gözükmeyen komşularını kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak buldu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

03.06.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu

43 yaşındaki şahıs, komşuları tarafından kullanılmayan asansörün boşluğunda ölü olarak bulundu

DENİZLİ - Denizli'de yaşadıkları apartmanda kötü koku duyan bina sakinleri, 3 gündür gözükmeyen komşularını kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak buldu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan bina sakinleri birkaç gündür duydukları kötü kokunun artmasıyla şüphelendi. Kokunun geldiği noktaya bakan vatandaşlar, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda cesedin, apartmanda yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Barış Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın kullanılmayan ve bir kapısının açık olduğu öğrenilen asansör boşluğunda cansız bedeninin bulunması üzerine ekipler hem olay yerinde hem de Yılmaz'ın dairesinde detaylı incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz'ın cansız bedeni asansör boşluğuna dolan suyun tahliyesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, ihbarda bulunan apartman sakini İbrahim Kahveri, binanın içerisinde 3 gündür kötü koku geldiğini ve asansör boşluğuna baktıklarında cesedi bulduklarını ifade etti.

Şüpheli bulunan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Olaylar, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Ceset Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Ceset Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement