Denizli'de Dev Orkinos İkramı Etkinliği - Son Dakika
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Denizli'de Dev Orkinos İkramı Etkinliği

Denizli\'de Dev Orkinos İkramı Etkinliği

Denizlili iş adamı Alptuğ Önal, İzmir açıklarında yakaladığı dev orkinosları, düzenlenen 5. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliğinde davetlilere sundu. Etkinlik, birçok protokol üyesi ve iş insanının katılımıyla gerçekleşti.

14.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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DENİZLİ(İHA) – Denizlili iş adamı Alptuğ Önal, İzmir açıklarında yakaladığı dev orkinosları 5. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliğinde davetlilerine sundu. Etkinlikte belediye başkanları ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Denizlili iş insanı Önallar Gıda Yönetim Kurulu üyesi Alptuğ Önal, sportif balık avcılığı kapsamında İzmir ilinde Alaçatı açıklarında yaklaşık yarım ton ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinoslar yakalayıp teknesine çekti. Oltayla yakaladığı dev orkinosları "5. Geleneksel Orkinos İkramı" etkinliğinde, mangalda ustalıkla hazırlanarak davetlilere sunuldu. Etkinlik, Önallar Gıda tesislerinin bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve birçok protokol üyesi, iş adamı ile davetliler etkinliğe katıldı.

"Birçok orkinos balığı yakaladık"

Aynı zamanda Uluslararası Oyun Balıkları Derneği üyesi de olan Önallar Gıda Yönetim Kurulu üyesi Alptuğ Önal, "15 yıldır hobi olarak balık avcılığı yapıyorum. Alaçatı açıklarında gece boyunca balık tutmak için çalıştık. Sabah karşı sonuçları almaya başladığımızda gün doğmaya başladı. Sabah saatlerine kadar birçok orkinos balığı yakaladık. Bunu çevremle paylaşmayı da ayrıca seviyorum. Orkinos avına ilk çıktığımda bunu etkinlik olarak düzenlemiştik. Ardından ise bunu her yıl düzenli olarak yapmaya başladık. Bu yılda beşincisini gerçekleştirdiğimiz balık yemeği etkinliğine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe imza atmak onur ve gurur verici" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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