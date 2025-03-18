Denizli\'de İyilik Haftası İftar Programı

Denizli'de İl Müftülüğü tarafından 'İyilik yolunda kardeşlik köprüsü' tanıtımı için iftar sofrası kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, tarafından zekat ibadetinin önemi bir kez daha anlatıldı.

Denizli'de İl Müftülüğü tarafından 'İyilik yolunda kardeşlik köprüsü' tanıtımı için yüksek ihtisas merkezinde hayırseverlerin desteğiyle iftar sofrası kuruldu. İftar sofrasına Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, iş insanları ve davetliler katıldı.

Program Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı. İftar yemeğinde selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Diyanet İşleri Başkanlığınca bundan böyle her yıl 13-20 Mart tarihleri arasının 'İyilik Haftası' olarak kutlanacağını söyledi. Müftü Pamuklu, "Türkiye Diyanet Vakfımızın tüm illerde yapmış olduğu programındayız. İlimizde ticaret işiyle uğraşan ekonomimize katma değer katan işadamlarımızla iyilik yolunda kardeşlik köprüsü, zekat konusunun ve Türkiye Diyanet Vakfımızın tanıtımını yapacağız. Ramazan ayı nedeniyle iftar sofrasında hep birlikte olalım, hem de vakfımızı tanıtalım düşüncesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürümüz İzani Turan, misafirimiz inşallah kendisinden iftardan sonra din hizmetleri ve Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleriyle ilgili bilgilendirme sunumu alacağız. İftar soframıza katılan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Davetimize icabet eden genel müdürümüze de tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Zekatın önemi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ise zekat ibadetinin önemiyle ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Genel Müdür Turan, "Dinimizin 5 şartından biri olan zekattır. Zekat, Müslüman toplumlarda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın temel dinamiği olan infak kültürüyle yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, yurt dışında İslam dünyasının mazlum ve mağdur coğrafyalarına zekatlarınızı ulaştırıyoruz. Zekatını veren vatandaşların bilgilerinin muhafazası Vakfımız sorumluluğundadır. Vakfımıza verilen zekat dini kurallara uygun olarak en kısa süre içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Vakfımıza bağışlanan zekatlardan öğrencilerimize de burs imkanı sunuyoruz. Zekat yıl boyu verilebilen bir ibadettir. Bu ibadetin önemine dikkat çekmek, aziz milletin vakfa verdiği zekatlarını en hızlı bir şekilde, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için projeler de düzenliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ