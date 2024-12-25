Denizli İdmanyurdu Zirveye Yürüyor - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu Zirveye Yürüyor

Denizli İdmanyurdu, Asarlıkspor'u yenerek ilk yarıyı lider tamamlamak istiyor.

25.12.2024 22:56
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Denizli İdmanyurdu, gözünü zirveye dikti

Denizli İdmanyurdu ilk yarının son maçında liderlik için mücadele edecek

DENİZLİ - TFF Bölgesel Amatör Lig 7. grupta mücadele eden Denizli İdmanyurdu, 15. haftada oynayacakları Asarlıkspor maçını kazanarak ilk yarıyı 32 puanla lider olarak kapatmak istiyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve hedefini sezon başında 3. Lig olarak belirleyen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ilk yarının bitmesine 1 hafta kala hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kırmızı siyahlılar 14. Hafta itibariyle 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak toplamış oldukları 29 puanla aynı puana ve averaja sahip İzmirspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ilk yarının son maçı olan Asarlıkspor müsabakasından 3 puanla ayrılmaları halinde ilk yarıyı lider olarak kapatmayı garantilemiş olacak.

Son iki haftayı maç yapmadan geçiren kırmızı siyahlılar antrenmanlara ara vermeden devam ederken ilk yarının son maçı olan Asarlıkspor maçı hazırlıklarını olumsuz hava şartları nedeniyle salonda çalışarak sürdürdü. Futbolcuların istekli ve moralli oldukları antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

"21 gün sonra Asarlıkspor karşısına çıkacağız"

Asarlıkspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, iki hafta üst üst maç yapmamanın takıma olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef lig devam ederken ara verip 21. Gün maç oynayacağız. Tabi bu bizim için kolay olmuyor. Çünkü bu kadar uzun süreli lig devam ederken ara vermenin motivasyon açısından da iyi olduğu söylenemez. Ama yine mazereti olmayan bir maça gideceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi ligin ilk yarısını 32 puanla bitirmek istiyoruz. Şu anda ligde 29 puanla ikinci sıradayız. Asarlık maçını 3 puanla geçersek 32 puanla hedeflediğimiz yerde ligi birinci olarak bitirme şansını yakalamış olacağız" dedi.

"Önemli olan ilk yarının son maçını kazanmak"

Oynanacak müsabak öncesi çalışmalarının iyi gittiğini belirten Kaynak, "Zaten hiç bırakmadık. 3-4 günlük bir aradan sonra antrenmanlarımıza devam ettik. Artık ilk yarının sonlarına geliyoruz. Hem oyun olarak hem fizik olarak iyi durumdayız. Pazar günü inşallah hem oyun olarak hem skor olarak elbette ki kazanmak önemli ama son hafta oyun da olsa kazanmak ön plana çıkıyor. Oyun olmasa da kazanmanın ön plana çıktığı bir maça gideceğiz. Dolayısıyla 1-0 olsun bizim olsun. İnşallah orada eksiklerimiz olmasına rağmen 3 puanla dönmek hedefimiz" diye konuştu.

"Hava şartları nedeniyle salonda çalıştık"

Gayet iyi bir çalışma süreci geçirdiklerini vurgulayan Kaynak, "Bu gün hava şartları biraz elverişsiz olduğu için günü salonda geçirmek istedik. Zaten bu hafta bir antrenman günü fazlamız vardı. Salı günü değil pazartesi günü başladığımız için beş günün bir gününü salonda değerlendirmiş olacağız. Şimdi son maçımızı ayın 29'unda oynadıktan sonra 20 günlük aramız var. Arada çok fazla olmadığı için fiziksel anlamda çok fazla yükleme yapamayacağımız bir ara dilimi olacak. Orada da oynayabileceğimiz birkaç hazırlık maçıyla geçirmek ve ikinci yarıya başlamak istiyoruz" dedi.

Asarlıkspor -Denizli İdmanyurdu Gürellerspor maçı 29 Aralık günü saat 14.00'te İzmir Menemen Asarlık Tesislerinde oynanacak.

Kaynak: İHA

Asarlık, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli İdmanyurdu Zirveye Yürüyor - Son Dakika

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