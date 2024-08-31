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Denizli Motofest Babadağ'da başladı

DENİZLİ - Denizli Motofest, Babadağ Belediyesinin ev sahipliğinde başladı. Motosiklet tutukları 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerde buluşacak.

Denizli Motofest, Babadağ Belediyesinin ev sahipliğinde başladı. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde Babadağ ilçesinde düzenlenecek olan Denizli Motofest, sürpriz konukları, Dj performansı, konserler, eğlenceli yarışmaları, hediyeleri ve akrobasi gösterileriyle motosiklet tutkunlarına unutulmaz bir 3 gün yaşatacak. Etkinliklerde profesyonel motosiklet yarışçısı Asrın Rodi Park, Necati ve Soykalar Grubu, Grup Kasaman ile Dj Güray Yalçınkaya, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelecek motosiklet tutkunları ve Denizlililerle bir araya gelecek.

Etkinliğin ilk gününde Babadağ Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter ve Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral etkinlik alanında kurulan stantları bir bir gezdi. Stantlarda yer alan motosiklet ve motosiklet malzemelerini yakından inceleyen Başkan Kumral, "Babadağ'da bizim ev sahipliğimizde yapılan ilk etkinlik. Denizli Motofestin hazırladığı bir organizasyon. İlçemizin tanıtımına çok faydası olan bir organizasyon. Bu etkinliğe büyük bir katılım olmasını bekliyoruz. İlk defa yaptığımız bir organizasyon olduğu için bizlerde heyecanlıyız, güzel bir etkinlik olacağından eminiz. Katılım ve rağbet güzel. Bugün ilk günü daha da katılımın artmasını bekliyoruz. Denizli'den, ilçelerden ve çevre şehirlerden katılım var. Daha da artacağına eminiz" dedi.