Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 19 Mayıs'ı Kutladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 19 Mayıs\'ı Kutladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, gençlerin ve sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ve onların ülkenin geleceğine ışık tuttuklarını belirtti.

17.05.2024 14:30
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Bugün, gençlerimizin ve sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor, onların özverili çalışmalarını ve azimlerini takdirle takip ediyoruz. Onlar, ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadırlar" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan'ın yazılı açıklamasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün, Türk milletinin en kritik dönemeçlerinden biridir. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin dünyaya örnek olan bağımsızlık mücadelesinin, yeniden doğuşunun sembolüdür. Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ulusunun özgürlük ve bağımsızlık ateşini yakmıştır. Türk gençliği de bu mücadeleye katılmış, ülkesinin kurtuluşu için omuz omuza vermiş ve tarihi bir direniş göstermiştir. Henüz çocuk denilecek 15'li yaşlarda, okul çağında ve ömrünün baharındayken, eline silah alıp ülkesinin geleceği için cepheye koşmuş, şehit olmuştur. Bugün, bizlere düşen görev de o aziz gençliğin mirasına sahip çıkmaktır; onların gösterdiği azim ve kararlılıkla ülkemizi daha da ileriye taşımaktır. Gençler, bir milletin geleceğidir O nedenle, gençlerimize sahip çıkmak, onların eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak çok önemlidir. Ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan gençlerimizin donanımlı ve özgüvenli, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz; onlara her türlü desteği veriyoruz. 19 Mayısları, gençlerimize olan güvenimizi ve inancımızı bir kez daha yineleyerek, onların elinde ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir geleceğinin olduğuna dair olan inancımızı da pekiştirerek kutluyoruz. Bu vesileyle, başta Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gençlerimizin, sporcularımızın ve halkımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bugün de bu aziz mirası yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye Yüzyılını inşa etmek üzere, aynı ruh ve heyecanla, ekonomide tam bağımsız Türkiye için ticarette, sanayide ve ihracatta durmadan çalışarak Milli Mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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