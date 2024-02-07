Deprem Bölgelerindeki Mağduriyetler Devam Ediyor

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MUSTAFA USTA

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, "Deprem bölgelerinde yüz binlerce, milyonlarca insanımızın çilesi, feryadı devam ediyor. Son derece sağlıksız koşullarda yaşıyorlar. Bizim siyasal iktidardan beklentimiz bir an önce o insanların mağduriyetlerini gidermeleri" dedi. KESK Sinop Dönem Sözcüsü Musa Uzun ise "Hükümet bir senedir hızlı bir çalışma yürütseydi şu anda sorunların çoğu çözülmüş olacaktı. Aksine deprem sonrasında yaptıkları bir sürü yardım kampanyalarında toplanan paralarında akıbeti de belli değil" diye konuştu.

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz ve KESK Sinop Dönem Sözcüsü Musa Uzun, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

"MİLYONLARCA İNSAN KONTEYNER KENTLERDE YAŞAMAYA MAHKUM BIRAKILMIŞ DURUMDA"

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Deprem olduğu zaman hükümet kesinlikle orada yoktu. Biz bunu ekranlardan gördük. Oradaki insanların feryadında da gördük. On binlerce insanımız kazazede olarak çırpınışlarını, seslerini duydular gazeteciler, insanlığından utandılar. Bugün o insanlar kalıcı konutlarda olsaydı ikamet ediyor olurlardı. Maalesef siyasal iktidar bu konuda üzerine düşeni yapamadı, organize olamadı. Oralar şantiye yeri gibi. Kalıcı konutlar bitirilmemiş. Binlerce insan, milyonlarca insan konteyner kentlerde yaşamaya mahkum bırakılmış durumda. Şimdiki teknolojilerle çok kısa zamanda kalıcı konutlar yapılırken biz vergilerimizi ve bağışlarımızı oraya seferber ettik. İlave vergiler konuldu helali hoş olsun. Daha da fazlasını vermeye hazırız yeter ki oradaki insanların mağduriyeti giderilsin ama maalesef yapmıyorlar. Vergi kalemlerini kendi ekonomik açıklarını gidermek için kullanıyorlar. Siyasal iktidarın insan odaklı yaklaşması gerekiyor, teknolojiyi kullanması gerekiyor ve samimi olmaları gerekiyor. Bizdensin, bizden değilsin diye ayrımcılık yapmamaları gerekiyor. Bizim 85 milyon insanımızın hepsi bir, hepsi bu vatanının evladı, çocukları. Onların da eşit olarak siyasal iktidardan ve devletten beklentileri var. Bunun gereği yerine getirilmeli. Deprem bölgelerinde yüz binlerce, milyonlarca insanımızın çilesi, feryadı devam ediyor. Son derece sağlıksız koşullarda yaşıyorlar. Bizim siyasal iktidardan beklentimiz bir an önce o insanların mağduriyetlerini gidermeleri. Kalıcı konutlara iskanlarını vermeleri ve insanların oturmalarını sağlamaları. Ancak bu şekilde gönlümüz ferah olacak ve verdiğimiz vergilerin yerine ulaşmış olduğunu göreceğiz. Biz acilen siyasal iktidardan buradaki ekonomik sorunları çözmeleri, konut sorunlarını çözmeleri ve alt yapı sorunlarını çözmelerini bekliyoruz."

"HER ŞEY KAPALI KAPILAR ARDINDA, HİÇBİR ŞEY ŞEFFAF DEĞİL"

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Musa Uzun ise şunları söyledi:

"Biz buradan baktığımız zaman şöyle görünüyor; hükümet orada yoktu. Nasıl yoktu, çünkü biz KESK olarak örgütlü bir yapıyız. 11 ilde de şubelerimiz var. Orada üyelerimiz ve başkan arkadaşlarımız var. Onlarla yaptığımız toplantılarda ve daha sonraki dönemlerde yaptığımız görüşmelerde ilk 2 gün devletin hiçbir yerde olmadığını ancak 2 gün sonra yardımların, kurtarmaların başlayabildiğini bu 2 günlük süreçte insanların kendi çabalarıyla kurtarma çalışması yaptıklarını biliyoruz. Şu anda halen insanlar çadırlar ve konteynerlerde yaşıyorlar. Konut ihtiyaçları çözülemedi. Bunun yanında bir sürü insanın iş yeri, iş sahaları yıkıldı, istihdam sorunu çözülemedi. İnsanlar işsizlik ve yoksulluğun kıskacından da kurtulamıyorlar ve kayıt dışı çalışmalar oralarda daha fazlalaştı. Vahşi kapitalizm orada daha çok etkisini gösteriyor. Hükümet bir senedir hızlı bir çalışma yürütseydi şu anda sorunların çoğu çözülmüş olacaktı. Hızlı bir çözüm ilerlettiği de görülmüyor. Aksine deprem sonrasında yaptıkları bir sürü yardım kampanyalarında toplanan paralarında akıbeti de belli değil. Nereye ne harcandığı, kaç lira toplandığı hangi ihaleler yapıldı? Bunlar da belli değil. Her şey kapalı kapılar ardında. Hiçbir şey şeffaf değil."