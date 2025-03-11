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Deprem Simülasyon Tırı Erzincan'da

AFAD, Erzincan'da deprem farkındalığı eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

11.03.2025 22:56
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AFAD Deprem Simülasyon Tırı Erzincan'da

ERZİNCAN - Erzincan AFAD İl Müdürlüğü tarafından 13 Mart 1992 Erzincan Depremini Anma Programı kapsamında AFAD Deprem Simülasyon Tırında öğretmen ve öğrencilere yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzincan AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri, ilk 72 saatin önemi, farklı afet türleri, afetlerin etkileri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması ve afet anında doğru davranış biçimleri gibi hayati konularda bilgilendirmelerde bulundu. Deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem anı ve deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Simülasyon tırında öğrencilere birebir deprem deneyimi yaşatılarak, doğru reflekslerin nasıl geliştirilmesi gerektiği gösterildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada 13 Mart 1992 Erzincan Depremini Anma Programı kapsamında AFAD Simülasyon Tırının; 11 Mart'ta Kulem Park önü, 12 Mart'ta 59.Topçu Tugayı, 13 Mart'ta Dörtyol dev ekran önü, 14 Mart'ta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüsünde, saat 10: 00/16: 00 arasında hizmette olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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