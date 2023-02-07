25 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun sözleri yürek yaktı: Annemin elini tuttum ama sonra bıraktı, o enkazda - Son Dakika
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25 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun sözleri yürek yaktı: Annemin elini tuttum ama sonra bıraktı, o enkazda

07.02.2023 12:25

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 10 ili vurmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalara katılmak için Malatya'ya gitti. Ekip, depremden 25 saat sonra bir baba ve kızını enkaz altından yaralı şekilde çıkardı. Enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki çocuk, annesinden haber alamadıklarını söyleyerek "Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem de enkazda" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi ayağının tozuyla gittiği Malatya'da baba ve kızını enkaz altından kurtardı.

25 SAAT SONRA KURTARILDI

Görev yeri Malatya'ya intikal eder etmez kurtarma çalışmalarına katılan Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı'nda enkaz halindeki apartmanda çalışma yaptığı enkazda küçük bir kızın sesini duydu. 8 yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'in sesini duyan ekipler, kendileriyle telefonla iletişime geçti. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızı 25 saat kaldıkları enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ olarak kurtarıldı.

Depremden 25 saat sonra kurtarıldı ama annesi hakkındaki sözleri yürekleri dağladı

BAHÇEYE ÇIKMAK İÇİN HAZIRLANIYORLARDI

Ekiplerle telefonla konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan 8 yaşındaki Sadiye'nin sözleri yürek burktu. Sadiye, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı bir odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi.

Depremden 25 saat sonra kurtarıldı ama annesi hakkındaki sözleri yürekleri dağladı

"ANNEM KAÇAMADI"

Küçük kız, "Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı" sözleriyle yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 25 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun sözleri yürek yaktı: Annemin elini tuttum ama sonra bıraktı, o enkazda - Son Dakika

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