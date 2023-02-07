Depremden bir hafta önce "Bina çürük" diyerek uyardığı kızı için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Depremden bir hafta önce "Bina çürük" diyerek uyardığı kızı için gözyaşlarına boğuldu

07.02.2023 11:49
Depremden bir hafta önce "Bina çürük" diyerek uyardığı kızı için gözyaşlarına boğuldu

Adana'da yaşanan depremde 14 katlı Ekim Apartmanı yıkılırken, enkaz başında gözyaşlarına boğulan bir kadın, "Kızımı bir hafta önce 'Bina çürük, çıkın' diye uyardım. Ancak o bana 'taşınmaktan bıktım' yanıtı verip evden çıkmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da yaşanan depremde 14 katlı Ekim Apartmanı yıkılırken, enkaz başında gözyaşlarına boğulan bir kadın, "Kızımı bir hafta önce 'Bina çürük, çıkın' diye uyardım. Ancak o bana 'taşınmaktan bıktım' yanıtı verip evden çıkmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Dün sabaha karşı ve öğlen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da da yıkıma neden oldu. Yıkılan 11 binadan biri de Yurt Mahallesindeki Ekim Apartmanı oldu. 14 katlı apartman tamamen yıkıldı. Apartmanda yakınları oturanlar ise enkazın önüne gelerek gözü yaşlı beklemeye başladı. Ağlayan Gülay Yiğit, kızı öğretmen Fatma Başlar'ın savcı eşi Yusuf Başlar ile bir yıl önce Şanlıurfa'dan Adana'ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek, "Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler kırılmalar oldu. Ben kızıma 'Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım' dedim. Ancak o bana 'Anne ben artık taşınmaktan bıktım' diyerek yanıt verip başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında. Onların bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin" dedi.

Enkazda ise arama-kurtarma çalışması devam ederken ara ara ses duyan çalışanlar herkesi susturuyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremden bir hafta önce 'Bina çürük' diyerek uyardığı kızı için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremden bir hafta önce "Bina çürük" diyerek uyardığı kızı için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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