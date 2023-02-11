Depremin 137'nci saatinde çifte mutluluk - Son Dakika
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Depremin 137'nci saatinde çifte mutluluk

11.02.2023 22:40
Depremin 137'nci saatinde çifte mutluluk

Hatay'da enkaz altında kalan 57 yaşındaki Mehmet Sözer ve 6 yaşındaki Mehmet, depremin 137'nci saatinde yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan 57 yaşındaki Mehmet Sözer ve 6 yaşındaki Mehmet, depremin 137'nci saatinde yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Ambulansa götürüldüğü sırada gülümseyen Mehmet Sözer'i oğlu, "Korkma baba buradayız" diyerek bir an olsun yalnız bırakmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Cansiparane görev yapan itfaiye erleri, depremin 137'nci saatinde enkaz altında kalan 2 kişiye ulaştı. Antakya'da birbirine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan iki binanın enkazında çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, 57 yaşındaki Mehmet Sözer'i ve onunla aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki çocuğu, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yıkıntıların arasından kurtardı.
"Korkma baba buradayız"
137 saat sonra kurtarılan Sözer, tekbirler eşliğinde ambulansa götürüldü. Sözer'in yakınları da bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Mehmet Sözer'in ambulansa götürüldüğü sırada gülümsediği görüldü. Oğlu Sözer'i, "Korkma baba buradayız. Hepimiz buradayız. Sen yorulma" diyerek teskin etmeye çalıştı. Büyük mutluluk yaşayan ekipler ve vatandaşlar da birbirlerine sarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, İtfaiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 137'nci saatinde çifte mutluluk - Son Dakika

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