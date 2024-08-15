Depremzede Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci oldu - Son Dakika
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Depremzede Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci oldu

Depremzede Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi\'nde öğrenci oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde göçük altından kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Ankara Üniversitesi'nde öğrenci oldu.

15.08.2024 00:10
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde göçük altından 248'inci saatte kurtarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde tedavisi yapılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla hastanesinde tedavi gördüğü üniversitenin öğrencisi oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 248 saat göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nin öğrencisi oldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Ankara Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Aleyna Ölmez'in Ankara Üniversitesini kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Ünüvar, "Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremzede kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik, tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bağ kurdun, hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun" ifadelerine yer verdi.

Ankara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Rektör Ünüvar'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci oldu - Son Dakika

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