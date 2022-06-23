Bilecik 'in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen kutu oyunları Türkiye Şampiyonası'nın il turnuvasında dereceye giren öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu. Equilibrio oyununda il birinciliği, Q-Bitz, Küre ve Mangala oyunlarında il ikinciliği elde eden öğrencilerinde katıldığı yemekte kaymakam Efecan Şahin, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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