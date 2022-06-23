Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

23.06.2022 10:15
Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye Şamapiyonası'nda dereceye giren öğrenciler Gölpazarı kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

Türkiye Şamapiyonası'nda dereceye giren öğrenciler Gölpazarı kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen kutu oyunları Türkiye Şampiyonası'nın il turnuvasında dereceye giren öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu. Equilibrio oyununda il birinciliği, Q-Bitz, Küre ve Mangala oyunlarında il ikinciliği elde eden öğrencilerinde katıldığı yemekte kaymakam Efecan Şahin, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yemekte Kaymakam Şahin'e, İlçe Jandarma Komutanı Cihat Emir, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğretmenler eşlik etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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