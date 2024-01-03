Derince Belediye Meclisi\'nde yeni yılın ilk toplantısı gerçekleşti

Derince Belediye Meclisi'nin yeni yılda düzenlediği ilk toplantıda, gündeme alınan maddeler kabul edilirken denetim komisyonunda görev alacak meclis üyeleri de belirlendi.

Yeni yılın ilk meclis toplantısının gerçekleştiği Derince Belediyesi'nde oturumu ilçe Başkanı Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında denetim komisyonunda görev alacak olan üyeler de belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Ayhan Aksoy, Yılmaz Filiz ve Mehmet Nuri Paşa denetim komisyonuna seçildi. Derince Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantı tarihi ise 6 Şubat Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi. - KOCAELİ