Devlet Desteğiyle Kendi Serasında Üretim Yapıyorlar

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Devlet desteğiyle kurdukları serada 2 kardeş üretim yapıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de Caner ve Tuğba Canöz kardeşler devletten aldıkları hibe desteğiyle kurdukları serada üretim yapıyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan Caner Canözve Tuğba Canözkardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında %70 hibe ile kurulumunu yaptıkları serada üretim başladı. Proje aşamasında Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yeterli desteği aldıklarını söyleyen Canöz kardeşler 1 dekar alana kurdukları serada ilk ürün olarak marul üretimine başladı.

Kurdukları serada ilk ürün olarak marul yetiştirdiklerini daha sonradan ürün çeşitliliği artırmak istediklerini söyleyen Caner ve Tuğba Canöz, "Seramızı yüzde 70 hibeli olarak Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kardeşimle beraber kurduk. Bu serada yetiştirdiğimiz ilk ürün marul yetiştirdiğimiz bu ürünleri yine aynı proje kapsamında ilçemizde kurulan pazarda satarak geçimimizi sağlıyoruz. Bu marulların üretiminden sonrada biber, domates, salatalık gibi sebzelerin üretimini yapmayı planlıyoruz. Bu sayede hem okuyor hem çalışıyoruz. Bu imkanları bize sağladığı için Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Yine bizim gibi projeleri olan gençleri bu projeye katılmaya davet ediyoruz." dedi.