Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Aydın'da Başladı - Son Dakika
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Aydın'da Başladı

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Aydın\'da Başladı

Fuar Aydın'da düzenlenen etkinlikte gençlere devlet teşvikleri hakkında bilgi veriliyor.

10.04.2025 12:08
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği Fuar Aydın'da başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, etkinliğe katılarak stantları ziyaret etti.

10-11 Nisan tarihleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Devlet Teşvikleri Tanıtım günleri kapsamında gençler için imkan tanınan; destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personeli ile yüz yüze iletişim kurması için organize ediliyor. Gençlerin başarılı projelerinin de tanıtıldığı fuarda, gençlerin geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken devletin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgilendirilmede bulunuluyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Fuar Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Vali Canbolat etkinlik alanında oluşturulan kurumların stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti.

Vali Canbolat Fuar Alanı'nda yaptığı açıklamada, "Aydın ilimizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafın düzenlenen programım 26'ınsı bugün burada yapılıyor. İki gün süre ile burada devlet kurumlarımızın görevleri teşvikleri gençlerimize anlatılacak. İlimizde böyle bir fuarın organize edilmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz umut ediyoruz ki gençlerimizin geleceklerini şekillendirmesinde katkısı olacak. İyi de bir katılım var" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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