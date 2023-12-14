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Devrilen direğe çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Devrilen direğe çarpan motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü yol üzerine devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı, düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen direğe çarpan motosikletli yaralandı
14.12.2023 - 23:33,
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Devrilen direğe çarpan motosikletli yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü yol üzerine devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı, düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Kadir Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, yol üzerine devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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