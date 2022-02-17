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Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu - Son Dakika

Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu

17.02.2022 10:14
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu

Adana'da bir hayırsever, dezavantajlı çocuklara yaklaşık 1 hafta boyunca dron eğitimi verdi.

Adana'da bir hayırsever, dezavantajlı çocuklara yaklaşık 1 hafta boyunca dron eğitimi verdi. Eğitim sonunda çocuklar hayatlarında ilk kez dron uçurmanın heyecanını yaşadı. Özel gözlük takarak uçmanın heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Adanalı Ogün Sever, doğduktan sonra 6 sene boyunca Mersin ve Adana'da ailesiyle birlikte çadırlarda yaşadı. Daha sonra merkeze taşınan Okur, üniversite eğitiminin ardından Muğla ve Adana'da fotoğrafçı dükkanı açtı.

İşlerini iyileştirdikten sonra başta çadırda yaşayan olmak üzere dezavantajlı çocuklara yardım etmeye başlayan Okur, korona virüs pandemisiyle birlikte kendisini adeta onlara adadı.

Çocukların eğitiminden, barınmasına kadar birçok konuda yardım yapan Okur, şimdi de dezavantajlı çocuklara dron kullandırdı.

Yaklaşık 1 hafta boyunca çocuklara teorik eğitim veren Okur, ardından uygulamalı eğitime geçti.

Gördükleri eğitimle havacılık teknolojisini öğrenen çocuklar, bir yandan da hayatlarında ilk kez dron uçurmanın sevincini yaşadı. Özel gözlük takarak dron uçurmanın heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

"Çocuklara benim talebim oldu"

Ogün Sever Okur, dron pilotluğunun geleceğinin mesleği olduğunu söyledi. Okur, "Benim çocuklara böyle bir talebim oldu ve onlar da kabul etti. Dron pilotluğu geleceğin mesleği. Eğer bu çocuklardan en az 1 tanesinin bile aklında kalırsa bu meslek ilerde o alana yönelebilir" diye konuştu.

Cevdet Can Şenol (10) ise dron kullandığı için mutlu olduğunu, dron sahibi olmak istediğini söyledi.

Fatma Çelik (11) isimli kız çocuğu da dron kullanmanın çok keyifli olduğunu belirtti. - ADANA

Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu
Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu

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Üniversite, Mersin, Muğla, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dezavantajlı çocukların dron mutluluğu - Son Dakika


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