Didim Belediye Başkanı Atabay, Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro'nun açışını yapmak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi ortaklığı ile yapılacak yeni yatırımların temelini atmak üzere Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Didim Amfi Tiyatro'nun açılışını yapmak üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ali Öztunç ve Seyit Torun da Aydın'a geldi.

Karşılamaya Atabay'ın yanı sıra; CHP Aydın Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve çeşitli ilçelerin belediye başkanları ile partililer de katıldı.

Kılıçdaroğlu, Didim Amfi Tiyatro'nun yanında Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restaurantı'nın açılışını yapacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'de yapılacak olan kültür merkezi ile Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan sokak hayvanları mama fabrikasının temel atma törenine de katılacak.

Toplu açılış ve temel atma töreni, yarın (23 Haziran) saat 15: 00'te Didim Amfi Tiyatro'da yapılacak.