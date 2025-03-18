Ramazan ayı dolayısıyla Didim Belediyesi, Didimli vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor.
Didim Belediyesi tarafından Denizköy Mahallesi'nde iftar programı gerçekleştirildi. Programa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Amirleri, Denizköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz ve Denizköylü vatandaşlar katıldı. Denizköylü vatandaşlara yemek ikram eden Başkan Gençay, "Denizköy Mahallemizde düzenlediğimiz iftar programımızda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dayanışmanın ve paylaşmanın gücüyle, Didim'in her köşesinde aynı sofranın etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Didim Belediyesi'nden İftar Programı - Son Dakika
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