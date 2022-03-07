Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi

07.03.2022 16:20
Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi üzerinde yol yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi üzerinde yol yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konut inşaatlarının sürdüğü Hisar Mahallesi Fener Caddesi üzerindeki 3 sokakta yol yapım ve altyapı çalışmalarına başladı. Evlerin inşa edildiği ve Didimlilerin yeni gözde yerleşim merkezlerinden birisi olması beklenen Fener Caddesi üzerinde nüfusun artması ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen ekipler, parke taşı döşemesi ve kaldırım yapımı gerçekleştirdi.

Kent genelinde çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Hisar Mahallesi'nin bir kısmında nüfusumuz arttı ve yeni binalar da inşa edilmeye başlandı. Bizler hem vatandaşlarımızın talebi hem de ihtiyacı görmemiz üzerine ekiplerimizi bu yöne yönlendirdik ve Fener Caddesi üzerinde bulunan birçok sokakta yol yapım ve altyapı çalışması başlattık. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışmaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlarımızın buradaki sorunlarına da çözüm bulmuş olacağız. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi
Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi
Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi
Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi

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Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Fenerbahçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi vatandaşların talebini gerçekleştirdi - Son Dakika


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