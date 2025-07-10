Didim\'de Çocuk Şenliği Düzenleniyor

Didim Belediyesi, çocuklara keyifli anlar yaşatmak ve ailelerin birlikte güzel bir yaz akşamı geçirmelerini sağlamak amacıyla 10-11 Temmuz tarihlerinde Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da Çocuk Şenliği düzenliyor.

Etkinlik kapsamında şişme oyun parkurları, yüz boyama, pamuk şeker, balon atölyeleri ve birçok sürpriz aktivite çocuklara ücretsiz olarak sunulacak. Minikler gün boyunca enerjilerini doyasıya atarken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olacak. Şenlik, 10 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30'da gerçekleştirilecek yerel sanatçılar konseri ile renklenecek. Didimliler, müzik dolu bu akşamda şenliğin coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve neşeli kahkahaları, bizler için her şeyden değerli. Didim'de çocuklarımız için düzenlediğimiz bu şenlikle, hem onların güzel bir yaz akşamı geçirmesini hem de ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Tüm Didimli ailelerimizi şenliğimize davet ediyor, çocuklarımızın mutluluğunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" dedi. - AYDIN