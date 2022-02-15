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Didim'de KDV indirim denetimi - Son Dakika

Didim'de KDV indirim denetimi

15.02.2022 15:51
Didim'de KDV indirim denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından KDV indirimi denetimi yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından KDV indirimi denetimi yapıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerine uygulanması kararlaştırılan yüzde 7'lik KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere mağazalarda denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol etti. Kontroller kapsamında şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken denetimlerin süreceği belirtildi. - AYDIN

Didim'de KDV indirim denetimi
Didim'de KDV indirim denetimi
Didim'de KDV indirim denetimi

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Ahmet Deniz Atabay, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de KDV indirim denetimi - Son Dakika


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