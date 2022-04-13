Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi

13.04.2022 12:26
Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Didim Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Didim Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Son olarak Balat Mahallesi'nde kurulan iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sergilenen gölge oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan programları sürüyor. Kent Meydanı ve Akbük Mahallesi'nde düzenlenen programların ardından Didim Belediyesi'nin iftar çadırı bu kez Balat Mahallesi'nde oturan vatandaşlar ile buluştu. Balat Pazar Alanı'nda kurulan dev sofralarda vatandaşlar birlikte iftar açtı. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı. İftar programının ardından duaların okunması ile başlayan etkinlik, Hacivat ve Karagöz gösterisi ile sürdü. Balat Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, gölge ve orta oyununda doyasıya eğlendi.

Didim Belediyesi'nin Ramazan eğlencesi ve iftar çadırı 13 Nisan'da Akyeniköy Mahallesi'nde, 14 Nisan'da ise Akköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşacak. - AYDIN

Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi
Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi
Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi
Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi

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Didim Belediyesi, Ramazan, İftar, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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