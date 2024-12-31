Didim\'de Yeni Yıl Güvenlik Denetimi

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Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı öncesi güvenliği sağlamak ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı denetimler yapıldı.

Didim'de yılbaşı süresince halkın sağlığı ve güvenliğinin korunması için yılbaşı öncesi güvenliği sağlamak ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortaklaşa olarak alkollü içki tüketimi ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, alkol satış izinleri ve ürünlerin etiket bilgileri detaylı bir şekilde incelendi. Yetkililer, denetimlerin yılbaşı sürecinde artarak devam edeceğini ve halkın sağlığına zarar verebilecek kaçak alkollerin satışına izin verilmeyeceğini vurguladı. - AYDIN