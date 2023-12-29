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Didim'e Yeni Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim'e Yeni Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'e yapılan Kültür Merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Atatürk Bulvarı üzerine yapılan merkez, 750 kişilik salon, cep sineması, fuaye ve sergi salonu, çok amaçlı salonlar ve atölyeler gibi birçok bölümü içerecek. İnşaatın tamamlanmasının ardından Kültür Merkezi Didim Belediyesi'ne devredilecek.

Didim\'e Yeni Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
29.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 11:00
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'e yapılan Kültür Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin en önemli noktalarından birisi olan Atatürk Bulvarı üzerine yapılan, 4 bin metrekare kullanım alanına sahip Kültür Merkezi, bünyesinde 750 kişilik salon, 140 kişilik cep sineması, fuaye ve sergi salonu, toplantı ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonlar ve atölyeler yer alacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından duvar, tesisat ve çatı çalışmalarının hızla sürdürüldüğü merkezin inşaatının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Kültür Merkezi inşaatının tamamlanmasının ardından Didimlilerin hizmetine sunulması için Didim Belediyesi'ne devredilecek.

Didim'e yakışır bir Kültür Merkezi olacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Kültür Merkezimizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İki katlı olarak inşa edilecek Kültür Merkezimiz fuaye ve sergi salonu, toplantı ve etkinliklerin yapılacağı birçok amaçlı salon, oturma alanları, resim-müzik-dans atölyelerini bünyesinde barındıracak. Kültür ve sanat açısından önemli bir yatırım olan Kültür Merkezimizi İlçemize kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek ilçemize daha güzel yatırımlar gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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