Dilovası\'nda Regaip Kandili Programı

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Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda hem çocukları hem de ilçe halkını bir araya getirdi. Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi.

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programla hem ilçe halkını hem de çocukları bir araya getirdi. Hira Nur Camisi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocukların yoğun katılımı dikkat çekti. Herkesin kandilini kutlayan Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların dini ve ahlaki değerlerle donanması, sevgi ve hoşgörü temelinde yetişmesi için üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu tür programlarla onların manevi dünyalarını zenginleştirmek ve camilerimizi sevdirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi

Etkinlikte ilahiler, kandil duaları ve çocuklara yönelik özel etkinlikler yer aldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak onların mutluluğuna ortak olundu. İlçe halkı, çocuk odaklı anlamlı program düzenlediği için ilçe müftülüğüne teşekkür etti. Program çıkışında duygularını dile getiren çocuklardan bazıları, etkinliğin manevi atmosferine duydukları heyecanı paylaştı. Çocuklardan biri, "İlk kez kandil programına katıldım. Dua etmeyi ve ilahiler söylemeyi öğrendim, çok mutlu oldum" dedi.

Diğer bir çocuk ise "Camide olmak çok güzel bir duyguydu. Müftü amcanın konuşmalarını dinlerken gelecekte nasıl iyi bir insan olmamız gerektiğini anladım" diye konuştu.

Etkinlik, çocukların neşesi ve ilçe halkının manevi huzuruyla sona erdi. Program sonunda çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi. - KOCAELİ