Dilovası'nda Regaip Kandili Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dilovası'nda Regaip Kandili Programı

Dilovası\'nda Regaip Kandili Programı

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili'nde çocuklara hediyeler dağıttı ve ilçe halkını bir araya getirdi.

03.01.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda hem çocukları hem de ilçe halkını bir araya getirdi. Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi.

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programla hem ilçe halkını hem de çocukları bir araya getirdi. Hira Nur Camisi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocukların yoğun katılımı dikkat çekti. Herkesin kandilini kutlayan Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların dini ve ahlaki değerlerle donanması, sevgi ve hoşgörü temelinde yetişmesi için üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu tür programlarla onların manevi dünyalarını zenginleştirmek ve camilerimizi sevdirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi

Etkinlikte ilahiler, kandil duaları ve çocuklara yönelik özel etkinlikler yer aldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak onların mutluluğuna ortak olundu. İlçe halkı, çocuk odaklı anlamlı program düzenlediği için ilçe müftülüğüne teşekkür etti. Program çıkışında duygularını dile getiren çocuklardan bazıları, etkinliğin manevi atmosferine duydukları heyecanı paylaştı. Çocuklardan biri, "İlk kez kandil programına katıldım. Dua etmeyi ve ilahiler söylemeyi öğrendim, çok mutlu oldum" dedi.

Diğer bir çocuk ise "Camide olmak çok güzel bir duyguydu. Müftü amcanın konuşmalarını dinlerken gelecekte nasıl iyi bir insan olmamız gerektiğini anladım" diye konuştu.

Etkinlik, çocukların neşesi ve ilçe halkının manevi huzuruyla sona erdi. Program sonunda çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Dilovası, Futbol, Yerel, Yaşam, Çocuk, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası'nda Regaip Kandili Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: Dilovası'nda Regaip Kandili Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.