Türkiye-Irak İş Konseyi Necef\'te Temaslarda Bulundu

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar Başkanlığında Necef'e giden heyet, görüşmelerini tamamlayarak ülkeye döndü. Ziyaretin verimli geçtiğini ifade eden Başkan Halit Acar, önümüzdeki süreçte bölgeye yönelik ticaret hacminin artacağına inandıklarını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi, Irak'ın Necef kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar'ın Başkanlığında gerçekleştirildi. Temasların başarılı geçtiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Heyetimiz, Necef Başkonsolosu Cafer Olcay Karakaş ile bir araya gelerek, Alevi Atebesi Yatırım Komisyonu ve Necef Ticaret Odası ile kapsamlı toplantılar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli iş ve yatırım fırsatlarını ele aldı. Heyetimizin en önemli amaçlarından birisi, alanlarında yetkin ve güvenilir firmalarımızın Alevi Atebesi Yatırım Birimi yetkilileriyle temaslar kurması ve karşılıklı ticaretin geliştirilerek arttırılmasıydı. Bu temaslar neticesinde gelecekte şirketlerimizle Atebe ve bölgedeki firmalar arasında çeşitli sektörlerde işbirlikleri ve ortaklıklar tesis edilmesini ümit etmekteyiz. Başarılı geçen görüşmelerimizin ardından heyetimiz ülkemize döndü. Bu süreç içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkiye Necef Başkonsolosumuz Cafer Olcay Karakaş ve Ticaret Bakanlığı Müşavirlerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu temasların olumlu dönüşlerini alacağımıza inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP