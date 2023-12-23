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DİSK, Bursa'da basın açıklaması gerçekleştirdi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla Bursa'da yapılan basın açıklamasında, 2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi konusunda toplantılar yapılırken 'Gelirde adalet, vergide adalet' istediklerini belirtti. DİSK, meclise 5 maddelik kanun teklifi sundu.

DİSK, Bursa\'da basın açıklaması gerçekleştirdi
23.12.2023 - 20:05,  Güncelleme: 20:07
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla Bursa'da basın açıklaması gerçekleştirdi. 2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi konusunda toplantılar yapılırken "Gelirde adalet, vergide adalet" istediklerini belirten Çerkezoğlu, meclise 5 maddelik kanun teklifi sunduklarını ifade etti.

DİSK 11 farklı kent meydanında yapılacak kitlesel işçi buluşmalarının sekizincisini Bursa'da gerçekleştirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katılımıyla yapılan basın açıklamasında "Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret" sloganları atıldı. 2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi konusunda toplantılar yapılırken "Gelirde adalet, vergide adalet" istediklerini belirten Çerkezoğlu, "Günlerdir, gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacak bir asgari ücret için kent kent, meydan meydan bu mücadeleyi büyütüyoruz. Bundan 4 hafta kadar önce yine yağmurlu bir günde Bursa'dan Ankara'ya doğru yola çıkmıştık. O günde yan yana, omuz omuzaydık. Gelirde adalet, vergide adalet için İstanbul'dan Ankara'ya yürürken, dedik ki bu yolda yalnız yürümeyeceğiz. Gerçekten de attığımız her adımda, yürüdüğümüz her kilometrede bizimle birlikte olan sesimize ses katan arkadaşlarımızla umudumuzu Ankara'ya taşıdık. Ankara'ya ulaştığımızda yaşadığımız bu ağır tablo karşısında taleplerimizi ülkemizin başkentinde binlerce kardeşimizle birlikte ifade ettik. Üzerimizdeki ağır vergi yükünü ortadan kaldıracak adil bir vergi sistemi için yapılması gerekenleri 5 maddede bir kanun teklifi haline getirdik ve bunu meclise sunduk. Ana muhalefet partisi 5 maddelik kanun teklifimizi yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için yapılması gereken yasal değişiklikleri meclise sundu. Bizler bu süreci takip ediyoruz. Bu ülkede adil bir vergi sistemi kurulana kadar da mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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