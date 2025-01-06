Diyarbakır Anneleri'nden Teslim Ol Çağrısı - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri'nden Teslim Ol Çağrısı

Diyarbakır Anneleri\'nden Teslim Ol Çağrısı

Diyarbakır anneleri, evlatları için çözüm süreci talep etti ve teslim olmaları çağrısında bulundu.

06.01.2025 15:45
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Diyarbakır anneleri, çözüm süreci isteyerek evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanına seslenen anneler, çözüm süreci istediklerini ve evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, 6 yıldır HDP'nin kapısında olduğunu, evlat hasreti çektiğini söyledi. Sancar, "Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim garibanların çocuklarını dağlarda mağaralarda çürütüyorlar. Rabbim inşallah bizim çocuklarımızın hakkını onlara bırakmasın. Dün bir anne buraya geldi, çocuğuna kavuştu. Onun gülüşü, renginin açılışını görünce çok sevindim. O acı, o keder annenin içinden çıktı. İnşallah biz anneler, babalar olarak hepimiz aynen o müjdeyi alacağız. İnşallah biz de o şekilde sevineceğiz" dedi.

Ağrıdan eyleme katılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir ise, kızının 2014'te kandırılarak götürüldüğünü ileri sürdü. Kızı için burada olduğunu ve almadan gitmeyeceğini vurgulayan Demir, "Eğer kızım beni buradan duyuyorsa ve görüyorsa kızım lütfen gel teslim ol. Suriye karışmış, kapıları açılmış bu sizin için son şans. 6 yıldır senin burada yollarını gözlüyorum, ciğerim yanıyor. Yüzüne hasret kaldım, kokuna hasret kaldım. Devletimizin şefkatli kollarına teslim ol" diye konuştu. Cumhurbaşkanına seslenen Demir, "Buradan da Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eğer bizi görüyor ve duyuyorsa ona teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep arkamızdaydı. Artık bir çözüm süreci istiyoruz. Evlatlarımız bize geri dönsün istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Anneleri'nden Teslim Ol Çağrısı - Son Dakika

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