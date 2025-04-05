Diyarbakır Annelerinden CHP'ye Tepki - Son Dakika
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Diyarbakır Annelerinden CHP'ye Tepki

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Diyarbakır anneleri, CHP'nin boykot çağrısını eleştirerek evlatlarına kavuşma sürecinin zarar gördüğünü belirtti.

05.04.2025 15:05
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Diyarbakır annelerinden CHP'nin boykot çağrısına tepki

DİYARBAKIR - HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, CHP tarafından yerli markaların boykot edilmesine tepki gösterdi. CHP yüzünden 'Terörsüz Türkiye' sürecinin zedeleneceğini söyleyen aileler, bu durumun evlatlarına kavuşmanın önüne geçmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. 21 bayramdır evlatlarına hasret olan aileler 'Terörsüz Türkiye' sürecinin boykot ve sokağa çıkma çağrılarıyla baltalanmak istendiğini söyledi. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 6 yıldır HDP'nin kapısında nöbet tuttuklarını belirterek, "Evlatlarımızı istiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. HDP çocuklar konusunda bizim ciğerimizi çok yaktı. Bakın görüyorsunuz Türkiye'deki bütün anne, babalar bizi görsün. Biz anne, babalar olarak evlatlarımız için buradayız sizden de ricam çocuklarınıza kurban etmeyin, çocuklarınızı kullanmak isteyenlere söyleyin ki kendi çocuklarınız meydanlara dökün. Bu ülke bizimdir, boykotla şunla bunla biz sadece kendi kendimizi yok ediyoruz. Çocuklarımız bizi duyuyorsa, görüyorsa atsın silahları gelip güvenlik güçlerimize teslim olsunlar" dedi.

Siirt'in Şirvan ilçesinden oturma eylemine katılan Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü için burada olduğunu söyledi. Ödümlü, "12 yıldır evladımı dağa götürmüşler. Çözüm için çok umutluyduk. CHP'liler sebep oldular bu çözüm süreci de bozulabilir onların yüzünden. Ben buradan CHP'lilere sesleniyorum. Özgür Özel sen gidiyorsun Türkiye Cumhuriyeti devlet İslam devleti sen İngiltere'ye mi şikayet ediyorsun. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz, bir de Müslümansınız diyorsunuz, biz Müslümanız siz Müslüman değilsiniz, siz Atatürkçü değilsiniz. Kesinlikle siz Atatürk'ün askerlerini öldüren, bayrağı yakan Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek isteyenlere destek veriyorsunuz. Nedir bu boykot Amerika ya da İsrail'i neden boykot etmiyorsunuz Özgür Özel" şeklinde konuştu.

Ağrıdan eyleme katılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir ise, 6 yıldır eyleme katıldığını ifade etti. Demir, "Çözüm süreci başladı. Süreç gittikçe yavaşlıyor CHP boykot yapıyor, balta vuruyor, olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada evlatlarımızı 6 yıldır kararlılıkla bekliyoruz. Bize destek verecekleri yerde var olan süreci yavaşlatıyorlar. Biz buradan onlara sesleniyoruz, bakın bizim evlatlarımız dağda, ben 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum, ciğerim yanıyor, madem öyle siz de evlatlarınızı gönderin onlara, madem böyle destek veriyorsunuz. 6 yıldır buradayız kimseyi yanımızda görmedik hiç bize bir destekte bulunmadılar ama işte bu boyuta gelince yapıyorlar. Herkes elini taşın altına koysun bu çözüm süreci başladı bitsin artık biz de evlatlarımıza kavuşalım, yeter artık bu hasretlik anneler, babalar ağlamasın artık diyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz anneler, babalar olarak. İnşallah bu süreç tamamlanır biz de evlatlarımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu.

(MAK-AKK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Annelerinden CHP'ye Tepki - Son Dakika

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