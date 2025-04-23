Diyarbakır'da Engelli Çocukların Sergisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Engelli Çocukların Sergisi

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Diyarbakır'da engelli ve koruma altındaki çocuklar tarafından el sanatları ve resim sergisi açıldı.

23.04.2025 20:42
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Diyarbakır'da el sanatları ve resim sergisi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonu ile engelli ve koruma altında olan çocuklar tarafından 'El sanatları ve resim sergisi' açıldı.

Sur ilçesindeki İçkale Müze salonundaki etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Çocuklarla birlikte sergiyi gezen Vali Zorluoğlu, tek tek tüm resim ve el sanatlarını inceledi. Sergide Vali Zorluoğlu'na hediye taktim eden çocuklar ardından hep birlikte balon uçurdu.

Sergi sonrası konuşan Aydın Polat, bu sergide çocukların kendi düşüncelerini, hayallerini tuvallere ve değişik atölye çalışmalarında resimleştirdiklerini ifade etti. Polat, "Biz yıllardır bu sergiyi yapmak istiyorduk. Geçen gün Vali Bey bizim kuruluşlarımızı ziyaretten çocukların böyle bir talebi oldu. Vali Bey Kültür İl Müdürlüğümüze iletti konuyu ve burada bir sergi planlaması yapıldı" dedi.

Sergide 50'ye yakın çocuklarımızın resimleri, yaptıkları hayallerin gerçekleştirdi tuvaller olduğunu söyleyen Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Sergi bir gün açık kalacak, bütün halkımız davetli. Geri dönüşümden sağlanan atölye çalışmaları ürünleri de var. Her resmin başında, her geri dönüşüm atölyesinin başında yapan çocuklarımız da vardı. Vali beyin onları ziyaret etmesi, onları görmesi çocuklarımızın doğrusu motive etti çok mutlu oldular. 23 Nisan Çocuk Bayramı olması nedeniyle Vali beyin de görüşleri doğrultusunda 23 Nisana denk getirmemizde büyük bir mutluluk kaynağı oldu çocukları için. Diyarbakır'da 23 bine yakın engellimiz var, dört yüze yakın koruma altında çocuğumuz var"

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Engelli Çocukların Sergisi - Son Dakika

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