Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Bulundu

Diyarbakır\'da Kayıp Çocuk Bulundu
06.06.2025 17:54
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki E.A., polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreliğine kaybolan çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İlçede haber alınamayan E.A.'dan (3) haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Kayıp çocuğu Ergani Caddesi üzerinde bulan polis, ailesine teslim etti. E.A'nın annesi, çocuğunu bulan ve kendisine teslim eden polislere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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