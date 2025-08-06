Diyarbakır\'da Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından başlayan 'kentsel dönüşüm' devam ediyor.

Vatandaşlar, bulundukları binanın risk durumunu öğrenmek için lisanslı firmalara şahsen başvurarak, bina çoğunluğunu gözetmeden süreci başlatabiliyor. Başvuru sonrası uzman ekipler binalarda hem tahribatlı hem de tahribatsız örnekler alarak binayı ölçüyor, modelleyip analiz ederek risk durumu raporu hazırlıyor.

Yıkım firması sorumlusu Erhan Demir, kentsel dönüşümün Türkiye genelinde geçerli olan 6306 sayılı Kanun kapsamında vatandaşların oturdukları binaların risk tespitini yaptırmak için başvuru yapabilecekleri süreç olduğunu söyledi. Vatandaşların oturdukları binanın risk tespitini lisanslı firmalara şahsen müracaat ederek, binanın çoğunluğunu gözetmeden başvuru yapabileceğini belirten Demir, "Bunun sonucunda biz de binalara giderek binalardan tahribatlı ve tahribatsız numune örnekleri alıp, binayı ölçerek ve modelleyerek binanın bir risk analizini oluşturuyoruz. Bu vesileyle kendi oturdukları bina ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, hazırladığımız bu risk tespit raporlarıyla binalarının durumu hakkında bilgi edinmiş oluyor. Bu çalışma, depreme bir ön hazırlık yapmak gibi değerlendirilebilir" dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşların tedirginlik yaşadığını, meydana gelebilecek bir depremde binalarının nasıl bir performans sergileyeceğini merak ettiklerini ifade eden Demir, "Hepimiz bu durumdayız. Biz de bu merakı, daha doğrusu bu güvenlik hassasiyetini karşılamak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Bakanlık verdiği desteklerle bu süreci teşvik ediyor" diye konuştu.

"Vatandaşlara riskli yapısını yıktıktan sonra 18 ay boyunca kira yardımı ödeniyor" hatırlatmasında bulunan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yapılacak yapı ile ilgili tapu, noter ve ruhsat harçlarından muafiyet sağlanıyor. KDV iadesinde kolaylık sağlanıyor ve en önemlisi dönüşüm için yüzde 100 çoğunluk sağlanması gerekmiyor; salt çoğunluk olan yüzde 51'in sağlanması binanızı dönüştürmeniz için yeterli oluyor. Genel olarak Diyarbakır özelinde mevcut yapı stoklarını değerlendirdiğimiz zaman ömrünü doldurmuş ve beklenen performansı sergileyemeyecek pek çok bina mevcut. Bunların tespiti de bu bahsettiğimiz 6306 sayılı Kanun kapsamında rahatlıkla yapılabiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi firmalara başvuru yapılarak, bu sürece vatandaşlar gönül rahatlığıyla başlayabilir. Temennimiz özellikle Diyarbakır özelinde mevcut olan yığma ya da betonarme binaların bir an önce risk tespitinin yapılması ve binaların dayanıklılığı ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmesidir." - DİYARBAKIR