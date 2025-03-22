Diyarbakır\'da Turizmciler İftar Yemeğinde Buluştu

Diyarbakır'da turizmciler, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, bölgeye bağlı 157 merkez acente, 58 de şube acente bulunmakta olduğunu söyledi. Acentelerinin yabancı acente ve gruplarıyla bir araya getirerek B2b görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Baturay, acentelere bölgeyi daha yakından tanıtmak amacıyla Mardin, Batman, Eğil, Zerzevan Kalesi gibi farklı il ve ilçelere info gezileri düzenleyerek tanıtımlar gerçekleştirdiklerini, yurt dışı turları ve yurt dışı fuarlarına katılım sağladıklarını ifade etti.

Baturay, 2025 yılı içerisinde de yine aynı çalışmalar ile devam edeceklerini işarete ederek, "Resmi rakamlara baktığımız zaman 2024 yılında misafir ettiğimiz 1.1 milyon turisti var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 2-3 milyona ulaşacağını da hep birlikte göreceğiz. Bu rakamlara birlikte ulaşacağız. Biliyorsunuz Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle önemli bir turizm projesine imza attı. Lidya Kralı Gyges tarafından M.Ö 7. yüzyılda inşa edilen ve Efes'ten Ninova'ya kadar uzanan 2 bin 500 kilometrelik antik kral yolunun Diyarbakır sınırlarında yer alan kısmı turizme kazandırılıyor. Kral yolu üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Aytaç Coşkun'a, ayrıca Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi hayata geçirildi. Bizlerde bu süreçte acentelerimizin sorunsuz bir şekilde iş yapmaları için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız. Bu çalışmalarımızda büyük emek harcayan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR