Doç. Dr. Atay\'a Başarı Belgesi

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Karabük Üniversitesi'nde geçen yıl yaptığı akademik çalışmalarla önemli bir başarıya imza atan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından başarı belgesiyle onurlandırıldı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre "Filoloji" alanında 6 bin 78, "Yeni Türk Edebiyatı" alanında ise 761 araştırmacı arasında Türkiye birincisi olmuştu. Rektör Kırışık da Atay'a başarı belgesi takdim ederek tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Doç. Dr. Selçuk Atay'ın bilimsel çalışmalarının Karabük Üniversitesi ve Türkiye akademik camiası için önemli bir kazanç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Karabük Üniversitesi olarak akademik başarılara verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Doç. Dr. Selçuk Atay Hocamızın alanında Türkiye birinciliği elde etmesi, hem kendisi hem de üniversitemiz için gurur verici bir başarıdır. Bilimsel çalışmalarıyla bizleri gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen hazırlanan eserin ve yapılan akademik çalışmanın önemli bir başarıya dönüşmüş olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Doç. Dr. Selçuk Atay ise "Akademik başarılar, bireysel çabanın yanı sıra üniversitemizin ve değerli meslektaşlarımızın desteğiyle mümkün oluyor. Bu anlamlı takdir için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık'a ve Karabük Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki akademik yolculuğumda da bilimsel üretkenliğimi sürdüreceğim." diye konuştu. - KARABÜK