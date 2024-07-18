Doğanın kucağında Yaz Okulu - Son Dakika
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Yerel

Doğanın kucağında Yaz Okulu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlıyor. Çocuklar farklı atölyelerde yeteneklerini geliştiriyor ve zihinsel dünyalarını zenginleştiriyor.

18.07.2024 15:49
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Doğanın kucağında Yaz Okulu

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bilimden doğaya, spordan sanata farklı alanlarda düzenlenen atölyelere katılan çocuklar, yeteneklerini geliştirip, zihinsel dünyalarını zenginleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu 9 Temmuz'da başladı. Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu'na Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de konuk olarak etkinliklere katıldı. Başkan Şadi Özdemir'e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Salih Güleç de eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Özdemir, atölye çalışmalarına da katıldı. Çocuklarla birlikte ritim atölyesine katılan Başkan Şadi Özdemir, keyifli anlarına ortak oldu. Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu'na farklı mahallelerden katılan çocuklar 2 gün boyunca etkinliklerle verimli zaman geçiriyor. Çocuklar, 'Bedenden Oyuna Doğanın Sesleri Atölyesi', 'Kuşların Bildikleri: Gökyüzü Kaşifleri Atölyesi', 'Rüzgarın Dili: El Yapımı Anemometre Atölyesi', 'Oyun Geliştirme Atölyesi', 'Küçük Doğa Maceraları: Spor Parkuru, Doğa Yürüyüşü ve Çadır Kurma Atölyesi', 'Minik Raketler: Badminton ve Petank Atölyeleri'nde deneyimler edinip, bakış açılarını geliştiriyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği Yaz Okulu, 23 Ağustos'a kadar Çalı Futbol Sahası'nda devam edecek.

Kaynak: İHA

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