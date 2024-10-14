Doktorlar, büyükşehir ile \'sağlık\' için pedalladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen '2'nci Doktorlar Bisiklet Turu' etkinliğinde sağlık çalışanları, 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

'Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla Devlet Hastanesi önünde başlayan etkinliğe Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

Doktorlardan Meslektaşları Büyükkılıç'a Teşekkür

Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, meslektaşı olan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Doktorlar bisiklet turumuzun ikincisini yapıyoruz. Devlet Hastanesi bahçesinden başlayıp, Düvenönü, meydan, şehitliğimizden millet bahçesi ile beraber bizim hekimler bahçemiz ile sonlanacak. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, üniversiteden gelen tıp fakültesi öğrencilerimiz katılıyor. Sağlığın, egzersizin bizim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu etkinlikte aynı zamanda meslektaşımız olan Dr. Memduh Büyükkılıç hocamıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Bisiklet turuna katılan hekimlerden Doç. Dr. Yunus Dönder ise bir hekim olarak Kayseri Tabip Odası'nın bisiklet turuna katıldıklarını, bu sosyal sorumluluk projesini desteklemek istediklerini ifade etti.

Tabipler Bahçesi'nde sona eren bisiklet turunun ardından katılımcılar, Tabipler Bahçesi'nde düzenlenen renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. - KAYSERİ