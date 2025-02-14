Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı
Mağdur vatandaşın ziynet eşyaları bulunup teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak bir şahsın 1 milyon TL ziynet eşyasını çalan ve polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Eskişehir'de bir vatandaş, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını belirterek polise başvurdu. Olay üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar oldukları tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının yapılan operasyon kapsamında ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.
Son Dakika › Yerel › Dolandırıcılara Polis Operasyonu - Son Dakika
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