Dolandırıcılara Polis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dolandırıcılara Polis Operasyonu

Geniş Video İzle

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 1 milyon TL'lik eşya çaldı, yakalandı.

14.02.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı

Mağdur vatandaşın ziynet eşyaları bulunup teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak bir şahsın 1 milyon TL ziynet eşyasını çalan ve polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Eskişehir'de bir vatandaş, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını belirterek polise başvurdu. Olay üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar oldukları tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının yapılan operasyon kapsamında ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Eskişehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Polis, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dolandırıcılara Polis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
22:36 Fenerbahçe, Anderlecht’i sahasında 3-0 yendi Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
22:21 Eylem Tok’un avukatından “İade durdurulsun“ çağrısı Eylem Tok'un avukatından "İade durdurulsun" çağrısı
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 16:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Polis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.