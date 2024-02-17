Domaniç'te ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Domaniç'te ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ev sahibi ve komşular dumandan etkilendi.

17.02.2024 00:43  Güncelleme: 00:49
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Domaniç'te ev yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Vahit Yıldırım Caddesinde Niyazi Karadeniz'e ait iki katlı betonarme binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu arada yangına ilk müdahaleyi yaptıkları esnada dumandan etkilenen ev sahibi Niyazi Karadeniz ve komşulara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek oksijen verildi. Domaniç Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında evde maddi hasar meydana geldi. Bu arada evde beslenen muhabbet kuşları itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Domaniç\'te ev yangını korkuttu
Kaynak: İHA

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