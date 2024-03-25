DOSTEK Koleji Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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DOSTEK Koleji Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

DOSTEK Koleji Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), her yıl düzenlediği geleneksel iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi. İftara Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Başkanı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, ilçe milli eğitim müdürleri, şube ve ortaokul müdürleri katıldı. İftar programında konuşan Necip Filiz, DOSTEK Koleji'ni tebrik ederek, aynı sofrada buluşmanın önemine vurgu yaptı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ise DOSTEK Koleji yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti ve Denizli'nin eğitim alanında başarılı bir şehir olduğunu belirtti.

25.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:04
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi.

Düzenlenen iftara Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Başkanı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, ilçe milli eğitim müdürleri, şube ve ortaokul müdürleri katıldı. Çalışkan, iftar yemeğinden sonra DOSTEK Koleji müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), her yıl Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar buluşmalarını bu yıl da gerçekleştirdi. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki şube ve ortaokul müdürlerinin davetli olduğu iftar programı Çamlık Orman Lokali'nde yapıldı. İftara; Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Başkanı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran da katılarak davetlilerle aynı sofrada oruçlarını açtılar.

"Aynı sofrada buluşmak çok önemli"

Düzenlenen iftar programında konuşan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Başkanı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz; "Öncelikle şehrimizde göreve başladığı günden bu yana eğitime önemli destekler sunan Sayın Müdürümüz Emre Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca DOSTEK Kolejimizi de bu tür bir organizasyona ev sahipliği yaptığı ve bu geleneği sürdürdüğü için tebrik ediyorum. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da hep birlikte aynı sofrada buluşmak çok önemli. Eğitime gönül vermiş siz değerli eğitimcilerimize çalışmalarınızda başarılar diliyor, yarınlarımızı yetiştirirken gösterdiğiniz gayretler için de teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ise davetlerinden dolayı DOSTEK Koleji yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti. Eğitim alanında Denizli'nin başarılı bir şehir olduğunu da vurgulayan Müdür Çalışkan, bu başarının daha da katlanacağına inandıklarını belirtti.

İftar yemeğinin sonunda katılımcılara DOSTEK Koleji Moda Tasarım bölümü öğrencilerinin hazırladığı hediyeler takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DOSTEK Koleji Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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